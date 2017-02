Sporting Almere vergeet kansen af te maken

ALMERE – De voetballers van Sporting Almere hebben zondagmiddag punten laten liggen tegen ASV 65. Ondanks een grote hoeveelheid kansen in vooral de tweede helft, lukte het de ploeg van coach Mark Steur niet om verder te komen dan een gelijkspel: 1-1.

Het gelijke spel is voor Steur en zijn spelers zuur, want de punten zijn hard nodig. In de vierde klasse staat Sporting Almere nu gedeeld laatste en dus is er degradatiegevaar. ,,Maar, als je ziet hoe wij spelen, is het gewoon onmogelijk dat we degraderen”, sprak Steur na de wedstrijd tegen ASV. ,,Onmogelijk gewoon.”

Op zich zijn de woorden van Steur begrijpelijk, want Sporting Almere speelde in de tweede helft tegen ASV prima. De eerste helft was echter wel matig en al na dertien minuten kwamen de Almeerders op 0-1 achterstand. ASV creëerde een aantal kansen, had meer balbezit en ook meer overwicht, terwijl Sporting Almere eigenlijk niks te vertellen had. ,,We lieten ons echt overrompelen en waren duidelijk niet scherp genoeg. Hoe dat komt? Misschien is dat de ondoorgrondelijkheid van het voetbal. Gelukkig hebben we ons in de tweede helft gerevancheerd.”

In de tweede helft speelde Sporting inderdaad een stuk beter en al in de eerste vijf minuten na de rust kreeg het vier enorme kansen. Maar omdat het vizier van Donny Wuyts (twee schoten, red.), Moreno Peroti en Nickay Schenk (kopbal op de lat, red.) niet op scherp stond, kwam daar nog geen doelpunt uit voort. ,,Toen hadden we zeker op 3-1 of 4-1 moeten staan. We waren meteen dreigend, hadden meer diepgang in het spel en het middenveld was in onze handen”, aldus Steur.

Een doelpunt voor de Almeerders viel uiteindelijk toch nog. In de 85ste minuut was het Schenk die de bal vanaf ongeveer 25 meter over de keeper heen krulde, prachtig in de rechterbovenhoek. Een juweeltje, zo vond ook Steur. ,,Zó, die zat er prachtig in. Er was geen houden meer aan voor de keeper. En als je je bedenkt dat de vliezen van de vriendin van Nickay gisteravond zijn gebroken, hij er vandaag gewoon staat en nog scoort ook, is dat natuurlijk geweldig.”

Dat Steur zich geen zorgen maakt over degradatie, wordt ook nog maar eens bevestigd door het feit dat hij in een evaluatiegesprek met de club te horen kreeg dat hij op de juiste plek zit. ,,Dit is mijn eerste jaar hier en ik heb een contract voor twee seizoenen. We maken ons geen zorgen. Als we zo spelen, komen de overwinningen vanzelf. Dit is een hele relaxte club met een plan. Daar werken we dus aan.”