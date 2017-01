Sportbedrijf, VBA en Almere Vandaag organiseren Businessmeeting

ALMERE – Het Sportbedrijf Almere, de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) en de krant Almere Vandaag organiseren al weer voor de derde keer een Businessmeeting voorafgaand aan het SNS Sportgala. Dit keer komen de Almeerse windsurfster Lilian de Geus en haar coach Jacco Koops een lezing geven over sport en ondernemerschap.

De Geus en Koops stonden afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en de Almeerse werd daar vierde. Haar sportieve focus ligt sindsdien op de Spelen over vier jaar in Tokio en daar wil ze een medaille halen. Hoe werk je daar naar toe? Hoe financier je dat? Hoe verloopt een dergelijke samenwerking als je door het Watersportverbond aan elkaar wordt gekoppeld? En hoe ga je, ondanks dat een vierde plek een prima prestatie is, met teleurstellingen om? Vragen waar De Geus en Koops ongetwijfeld antwoord op gaan geven.

De Geus is ook genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar tijdens het SNS Sportgala 2016. Dat vindt aansluitend aan de Businessmeeting plaats. Vorig jaar sprak international voetbalscheidsrechter en supermarkteigenaar Björn Kuipers en het jaar daarvoor voetbalclub eigenaar en behangwinkeleigenaar John van Zweden.

De meeting en het gala zijn vrij toegankelijk voor leden van het VBA en relaties van het Sportbedrijf Almere en Almere Vandaag. Aanmelden kan via de site van de VBA.