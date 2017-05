Speler Gademan volgt Verga op als trainer bij Heren Almeerse

ALMERE – Hockeyer Pasha Gademan wordt met ingang van het nieuwe seizoen de trainer van het eerste herenteam van de Almeerse Hockey Club. Gademan volgt Alex Verga op die wel bij de club in de Hoofdklasse betrokken blijft.

De 29-jarige verdediger tekent een contract voor twee seizoenen met de intentie om nog langer met elkaar door te gaan. Gademan was in het verleden trainer bij onder andere de Jongens A1, de oudste jeugd, van de Almeerse.

Momenteel strijdt het team van Verga, waar Gademan dit seizoen niet alle wedstrijden kon spelen vanwege een blessure, nog om lijfsbehoud in de Hoofdklasse. De Almeerders moeten nog tegen een team uit de Overgangsklasse. De winnaar van dat duel, om twee gewonnen wedstrijden, speelt volgend jaar in de hoogste hockeycompetitie in Nederland. Het is nog niet bekend wie de tegenstander wordt voor de Almeerse.

Gademan is opgegroeid bij de Almeerse en begon op zesjarige leeftijd met spelen in de F-jeugd. Op zestienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste. Hij heeft ook voor HBS in Bloemendaal gespeeld en was onder andere ook drie jeugdtrainer bij Pinoké.

Alex Verga was de afgelopen vier seizoenen hoofdtrainer bij de heren van de Almeerse. Vorig jaar promoveerde hij met de club naar de Hoofdklasse.

Gademan zei overigens niet direct ’ja’ toen het hem werd gevraagd. ,,Een super kans voor mij en ik heb het lot voor volgend jaar deels in eigen hand, want ik kan de laatste wedstrijden waarschijnlijk weer mee doen. Spelen is natuurlijk het tofste en ik ben nog niet zo heel oud dus dat is ook de reden dat ik niet direct ’ja’ heb gezegd. Begrijp me niet verkeerd, ik vind trainen ook een echte uitdaging, maar spelen is toch het leukste van het spelletje. Voor mij is het aanbod in ieder geval super en die grijp ik dan ook met beide handen aan. De groep is super dus ik heb er zin in en nu maar hopen dat we in de Hoofdklasse blijven. Wie daarin de tegenstander wordt maakt me overigens niet zo veel uit. Als die club het maar aflegt tegen ons. Dat is het belangrijkste.”