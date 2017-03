Speciale kasten moeten vleermuizen in polder houden

ALMERE – Nee, het is geen vogelhuisje dat donderdag is geplaatst bij de kinderboerderij in het Den Uylpark. Het is een van de vele vleermuiskasten in het project ’Vleermuizen in de polder’ dat in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland, Stad & Natuur, het Flevolandschap en Staatsbosbeheer vanuit een burgerinitiatief is opgestart.

Het burgerinitiatief is ontstaan uit een idee dat er wel vleermuizen gezien worden in de Flevopolder, maar dat die slechts bezoekers zijn en voornamelijk op het ’oude land’ leven en wonen. Door het plaatsen van nieuw ontwikkelde kasten wordt geprobeerd die bezoekende vleermuizen in de polder te houden.

In april 2016 is de eerste kast geplaatst op Stadslandgoed de Kemphaan. Later dat jaar volgden kasten in onder meer het Vroege Vogelbos, bij het kantoor van de Floriade en bij bezoekerscentrum de Trekvogel.

Vijf studenten van Groenhorst en Aeres Hogeschool maken een monitoringsplan om de vleermuizen te tellen, data te verzamelen en te analyseren. In mei en juni wordt er in de kasten gekeken of er vleermuizen in zitten en zo ja, welke vleermuizen er gebruik van maken.Voor dat spotten worden vrijwilligers gezocht die daarin kunnen ondersteunen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.vleermuizenindepolder.nl.