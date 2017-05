SP start meldpunt voor huurders met woonklachten

ALMERE – De SP in Almere is, in navolging van andere lokale afdelingen van de partij, gestart met een meldpunt voor huurders die problemen hebben met hun woning. Het gaat vooral om huurders die in een woning van een beleggingsmaatschappij zitten waar weinig tot niets met klachten wordt gedaan.

,,Het is af en toe echt schrikken als je ziet wat we tegen gekomen zijn de laatste tijd. Heel veel vochtproblemen, maar vooral ook achterstallig onderhoud of dingen die gewoon kapot zijn”, vertelt Maike Muller, bestuurslid van de Almeerse SP. ,,We werden eigenlijk getipt door bewoners in Parkwijk. Die huurden eerst van een maatschappij, die verkochten hun huizen aan een andere maatschappij en nu is compleet onduidelijk waar ze met hun klachten terecht kunnen. We willen alle klachten landelijk bundelen en daarmee naar de gemeenten, de Tweede Kamer gaan, de corporaties, maar ook naar de beleggingsmaatschappijen gaan. Dit kan op sommige plekken gewoon echt niet meer.”

Volgens Muller gaat het naast de woningen in de vrije sector ook om klachten van woningen in de sociale sector, maar is daar de klachtenafhandeling wel veel beter geregeld. Brigitte Göbel, ook lid van de SP, huurt samen met haar man een woning in Parkwijk en volgens haar doen de eigenaren veel te weinig aan onderhoud. ,,En zo maar je huur niet betalen doe je ook niet. Dan ben je al snel een wanbetaler met alle gevolgen van dien. Er wordt gewoon niet geluisterd en een rechtszaak beginnen doe je ook niet zo maar. Dat is gewoon heel duur. Ik ben blij dat we dit nu met de SP gaan oppakken in Almere, want het speelt hier ook gewoon.”

Muller en Göbel hebben inmiddels een Facebookpagina, zoek op Meldpunt Wonen Almere, opgestart. Klachten mailen kan ook: meldpuntwonen@gmail.com