SP staat alleen in wens meer sociale huurwoningen

ALMERE – ,,Tel uw zegeningen, vier een feestje en glimlach een beetje.” De boodschap van gemeenteraadslid Irene van Hooff van de VVD richting Ans DeSumma van de SP was duidelijk donderdagavond tijdens de bespreking over betaalbare sociale huurwoningen.

DeSumma had het onderwerp betaalbare sociale huurwoningen op de agenda gezet, maar ondanks de gemiddelde wachttijd van 7,5 jaar en nog altijd ruim twaalfduizend bij Woningnet ingeschreven woningzoekenden, stond de SP-politica alleen in haar wens richting het college van burgemeester en wethouders om nog meer sociale huurwoningen te bouwen. De partijen in de coalitie, PvdA, VVD, CDA en Leefbaar Almere, en PvdA-wethouder Tjeerd Herrema lieten DeSumma weten dat er tot volgend jaar toch zeker, volgens afspraak, tweeduizend dergelijke woningen bij zijn gebouwd sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. ,,Ik heb het dan liever ook niet meer over een wachttijd, maar over de slagingskans. Dat zegt namelijk ook iets over of er actief wordt gezocht door iemand die staat ingeschreven. Daarbij doen we, onder meer via loting, al meer voor jongeren en gaan we ook nog extra tijdelijke woningen voor die doelgroep bouwen, zijn we met een andere woningcorporatie in gesprek om hier te bouwen en zijn we bezig om de procedures en bestemmingsplannen klaar te maken zodat we in de stad meer kunnen bouwen. Kortom, we doen echt al heel veel”, was een deel van de antwoorden van Herrema.

De andere aanwezige raadsleden lieten weten in hoofdlijnen tevreden te zijn met de inspanningen van de wethouder. Al werd er wel nog aandacht gevraagd voor ouderen, hoe lang het duurt voor gemeentelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld De Aarbei in het centrum van Stad bewoond kan gaan worden en of splitsen van woningen voor ouderen geen oplossing is. Herrema gaf daarop aan dat hij daar ook mee bezig is, en dat het nog een paar weken duurt voor er duidelijkheid komt over De Aardbei. Hij is daarover met drie partijen in gesprek.

Ondanks al die positieve berichten en complimenten richting de wethouder voor het geleverde werk tot nu toe, bleef de SP ontevreden achter. ,,Met de hoop dat die tweeduizend extra woningen er dan ook daadwerkelijk zijn vinden we dat nog te weinig. Het gaat namelijk maar om twintig procent van de behoefte. Ik ben eigenlijk pas tevreden als die jarenlange wachtlijst weg is en iedereen in een huis woont dat hij kan betalen.”