SP-raadslid stapt uit fractie

ALMERE – SP-gemeenteraadslid Asjen van Dijk is uit de fractie van de SP gestapt. Hij heeft zijn lidmaatschap van de SP opgezegd en gaat door als zelfstandig raadslid.

,,Ik kan me niet meer vinden in de manier waarop de fractie wordt aangestuurd en besluitvorming plaats vindt”, licht Van Dijk zijn besluit toe. ,,Daar komt bij dat ik op bepaalde beleidsterreinen gewoon echt niet op één lijn zit met de SP, bijvoorbeeld als het gaat om de Floriade en EDBA (Economic Development Board Almere). Dat moet je op een gegeven moment gewoon eerlijk zijn naar jezelf en de fractie toe.”

Van Dijk zal deze raadsperiode afmaken als zelfstandig raadslid. ,,Ik ga de laatste tien maanden verder als Fractie Van Dijk. Dit zal geen eenvoudige opgave worden. Elke donderdagavond worden acht onderwerpen besproken op de politieke markt en ik kan er maar bij twee aanwezig zijn. Maar ik wil uiteraard wel alles volgen, om erover te kunnen stemmen. Dus het zal nog een flinke klus worden.”

De fractie van de SP laat in een verklaring op de website weten ’met grote verbazing’ kennis te hebben genomen van het vertrek van Van Dijk. ,,Het feit, dat de heer Van Dijk bovendien besloten heeft om zijn zetel mee te nemen, heeft bij ons allemaal een groot gevoel van verontwaardiging teweeg gebracht. Op korte termijn worden, tijdens een besloten ledenvergadering, de vervolgstappen besproken, waarbij we – uiteraard – bespreken dat we het hier niet bij willen laten zitten.”

Van Dijk snapt deze reactie. ,,Natuurlijk, maar het is mijn goed recht om de zetel mee te nemen. Ik ben welliswaar gekozen op de kieslijst van de SP, maar ik wil Almeerders blijven vertegenwoordigen in de raad. Dat was van begin af aan mijn intentie en dat wil ik dus afmaken.”

Daarnaast is het niet zo dat zijn standpunten enorm veranderd zijn, zegt Van Dijk. ,,Mensen zullen echt nog wel de SP in mij herkennen. Als het gaat om zaken als minimum inkomens, armoedebeleid en sociale huurwoningen, sta ik er nog hetzelfde in.”

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Of Van Dijk dan weer op een kieslijst te vinden zal zijn weet hij nog niet. ,,Ik ga in ieder geval geen eigen partij oprichten, maar misschien ben ik interessant voor anderen. Er is al één partij die belangstelling heeft, dus wie weet.”