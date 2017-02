SP-Gedeputeerde Stuivenberg overleden

ALMERE – De Almeerse SP-gedeputeerde Arie Stuivenberg is maandag overleden, zo heeft de provincie dinsdagochtend bekend gemaakt. Stuivenberg was al geruime tijd ernstig ziek.

,,De afgelopen week werd al duidelijk dat hij snel achteruit ging, maar dit definitieve bericht kwam toch nog onverwacht snel”, zo staat te lezen op de website van de provincie. Stuivenberg was voor hij in 2015 gedeputeerde werd bij de provincie gemeenteraadslid in Almere. ,,Met zijn familie wordt overlegd over de manier waarop provincie Flevoland Arie Stuivenberg kan herdenken. Er wordt in ieder geval een condoleanceregister geopend in de hal van het provinciehuis. Het college is zeer verdrietig door het overlijden van Arie Stuivenberg. We zullen onze opgewekte bestuurder missen en wensen zijn gezin, familie en vrienden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies”, zo staat op de website van de provincie.

Stuivenberg werd zeventig jaar.