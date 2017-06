SP en AP/OPA stellen opnieuw vragen over kosten Floriade

ALMERE – De gemeenteraadsfracties van de SP en AP/OPA hebben opnieuw vragen gesteld over de kosten die tot dusver zijn gemaakt voor de organisatie van de Floriade. Eerder stelden beide partijen ook al vragen, maar de antwoorden vonden ze niet afdoende ook niet nadat verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema ze tijdens de politieke markt nader toelichtte.

De fracties willen nu onder meer weten welke uitgaven reeds gedaan zijn gedaan ten laste van de business case en ten laste van andere begrotingsprogramma’s, welke contracten de gemeente al heeft ondertekend gerelateerd aan de Floriade, wat de looptijd is van deze contracten en of er met deze contracten verplichtingen zijn gemoeid waarbij eventueel sprake is van een afkoopsom of schadeloosstelling en om welke bedragen het dan gaat.

Daarnaast willen de partijen ook weten welke toekomstige verplichtingen en geplande uitgaven onontkoombaar zijn en waarom dat zo is. Het college heeft doorgaans zes weken de tijd om vragen te beantwoorden.

Donderdag praat de gemeenteraad over een motie van wantrouwen van de PVV. Die hebben het vertrouwen opgezegd nadat bleek dat Herrema om meer geld vroeg om de organisatie van het evenement te kunnen betalen.