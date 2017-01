SP en AP/Opa niet tevreden met antwoord dat stoppen Floriade miljoenen kost

ALMERE – Het kost miljoenen om te stoppen met de Floriade. En ’de enorme imagoschade die Almere zal lijden is niet in geld uit te drukken’ en ’een beslissing tot het staken van de organisatie zal waarschijnlijk leiden tot grote aanspraken op schadevergoeding en juridische trajecten’. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de SP en AP/Opa.

De fracties wilden weten wat het kost als er nu gestopt zou worden de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere gehouden mag worden. Beide partijen laten weten niet tevreden te zijn met de antwoorden en willen het onderwerp op de agenda van de Politieke Markt zetten om er met de wethouder en andere gemeenteraadsfractie over te praten.

,,Het antwoord is eigenlijk erger dan ik had verwacht. Ze hebben gewoon geen idee is mijn beleving. Je zou toch verwachten dat er een calculatie is gemaakt van wat het tot nu toe heeft gekost en wat de kosten zouden zijn als er gestopt moet worden, maar dit is een vage opsomming van zaken zonder bedrag”, reageert Ans DeSumma, fractievoorzitter van de SP.

,,Ik vind het niet eens antwoord op de simpele vraag”, vult mede vragensteller Johan de Leeuw van AP/Opa aan. ,,Ik lees het alsof er volgens hen geen mogelijkheid is om te stoppen, maar dat is er wel degelijk en dan komen ze met een hele vage schatting. We hebben voor de kerst een stoplichtenrapportage gekregen waarin de huidige stand van zaken werd beschreven. Dat baarde me al zorgen en als ik dit lees dan nemen de zorgen eigenlijk alleen maar toe. Het mag duidelijk zijn dat wij, maar ook de SP, liever niet verder gaan. Dit gaat veel te veel geld kosten wat in onze ogen beter aan andere dingen kan worden besteed.”

De verwachting is dan de stoplichtenrapportage binnen nu en een paar weken wordt besproken. SP en AP/Opa sluiten niet uit dat ze met een motie komen die oproept om met de Floriade te stoppen.

Donderdagavond vergadert de gemeenteraad over het onteigeningsproces van een deel van Camping Waterhout, dat in het toekomstige Floriadegebied ligt, en het proces rond het rooien van de bomen op het Weerwatereiland/Vogeleiland.