Buurtrestaurant Resto VanHarte geopend in Polderburen

ALMERE – Resto VanHarte heeft de deuren geopend woonzorgcentrum Polderburen. Net als in andere buurtrestaurants volgens deze formule, zoals in Den Haag en Rotterdam, kunnen bezoekers er terecht voor een betaalbaar driegangenmenu, maar de buurtfunctie en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten is minstens zo belangrijk.

Resto VanHarte is een landelijke organisatie met meer dan veertig buurtrestaurants verspreid door het land. Het Resto in Almere zit in het woonzorgcentrum aan de Schietwilgsingel en maakt gebruik van de professionele keuken daar. Restomanager George Kanis heeft veel zin om er wat van te maken in Almere. ,,We werken qua locatie samen met Zorggroep Almere, maar het Resto zelf staat daar verder los van. Resto VanHarte Almere is dus een gewoon buurtrestaurant, waar iedereen van harte welkom is, ook als je niet uit de buurt komt”, zo laat hij weten. ,,Ons streven is om mensen met verschillende culturele achtergronden in ons Resto te krijgen. En mensen die niet snel naar een restaurant gaan vanwege de hoge kosten of mensen die alleen thuis zitten. Ook studenten zijn bij ons van harte welkom. Eenmaal aan tafel met een lekkere maaltijd, ontstaan de prettige gesprekken vanzelf.”

Het Resto in Polderburen is elke dinsdag geopend. Inloop vanaf 17.30 uur, het diner start om 18.00. Graag van tevoren reserveren via www.restovanharte.nl of 0900- 900 3030 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur, 10 cent per minuut). ,,Het driegangendiner is altijd vers en betaalbaar en kinderen zijn ook van harte welkom.”

Geregeld vinden er bijzondere activiteiten plaats, zoals een speeddate-marathon voor nieuwe vriendschappen of KinderResto’s waar kinderen voor hun ouders koken. Lokale artiesten treden op en vertegenwoordigers van wijkorganisaties vertellen over activiteiten in de wijk. Daarnaast biedt Resto VanHarte vrijwilligers en stagiairs kansen om aan het werk te gaan. Wie op zoek is naar vrijwilligerswerk kan zich opgeven bij Restomanager George Kanis via g.kanis@restovanharte.nl of 06- 51686424.