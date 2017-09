Snapking-slachtoffers krijgen geld terug

ALMERE -Alle door de Almeerse vlogger SnapKing gedupeerde bellers krijgen van KPN, T-Mobile en andere providers hun geld terug.

Dat maakt toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) maandag bekend, bericht het AD.

De 20-jarige vlogger uit Almere lanceerde begin maart een eigen 0909-nummer. Hij nodigde zijn bijna 360.000 volgers uit hem te bellen.

Dat gebeurde in korte tijd 6450 keer. In plaats van, zoals beloofd, iedere honderdste beller persoonlijk te woord te staan, liet SnapKing vrijwel alle bellers minuten tot véél langer in de wacht staan.

De vlogger stond slechts twee bellers langer dan een minuut te woord. Het leverde hem duizenden euro’s op. De ACM reageerde begin juli door het nummer uit de lucht te halen.

De waakhond verplicht providers nu om de schade van ruim 13.000 euro terug te betalen. Het is nog onduidelijk of zij de schade gaan verhalen op SnapKing.