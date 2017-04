Slotfase nekt Almere City FC voor derde keer op rij

HELMOND – Almere City FC heeft vrijdagavond in en tegen Helmond opnieuw een wedstrijd in de slotfase uit handen gegeven. Nadat het de afgelopen wedstrijden tegen RKC en De Graafschap ook al mis ging in de laatste minuten, gaven de Almeerders nu een vrijwel zekere overwinning in de negentigste minuut weg: 1-1.

In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor Almere City FC. Een aantal kansen volgde elkaar op en in de 28ste minuut was het Rick ten Voorde die de score opende. Na een goede inworp van Paul Quasten kwam de bal bij Gaston Salasiwa terecht die op zijn beurt keurig doorspeelde richting Soufyan Ahannach. De voorzet die Ahannach vervolgens gaf kwam bij Ten Voorde terecht die in eerste instantie tegen Helmond-keeper Stijn van Gassel schoot, maar in de rebound, half op de grond liggend, alsnog tot scoren kwam.

Zuur

De tweede helft begon wervelend, met eerst een grote kans voor Helmond, daarna een schot van Ahannach op de lat en vervolgens weer Helmond dat een inzet op de paal zag belanden. Vanaf dat moment begon Almere City FC steeds meer achterover te leunen en vergat het de wedstrijd op slot te gooien. Daarbij viel vooral het slordige spel van de Almeerders op. Dat Helmond in de negentigste minuut de gelijkmaker binnenschoot, was voor trainer Jack de Gier een pijnlijk moment. ,,Ja, het is heel zuur dat we deze wedstrijd op deze manier verspelen. Je weet gewoon dat als je jezelf niet op tijd beloont, je daarmee problemen in huis haalt. We speelden vandaag slordig en maakten onbegrijpelijke keuzes: rare ballen die terug werden gespeeld en vreemde combinaties.”

Opgeluchte keeper

Keeper Chiel Kramer, die de afgelopen weken wereldnieuws werd door twee enorme blunders die hij tegen RKC en De Graafschap maakte, beleefde de wedstrijd extra gespannen. ,,De afgelopen twee weken heb ik als vervelend ervaren. Ik heb de fouten zelf gemaakt, maar wat je dan over je heen krijgt is best heftig. Ik heb social media expres uitgezet, juist om de rust te bewaren. Vandaag ben ik met extra spanning het veld opgestapt, maar gelukkig heb ik aardig gespeeld. Ik ben ook blij dat Jack mij de kans heeft gegeven om ‘gewoon’ in de basis te starten. Zulke fouten moet ik niet nog eens maken.”

Deze wedstrijd speelde Kramer inderdaad, ondanks de tegentreffer waar hij van baalt, een prima wedstrijd. Door het gelijkspel blijft Almere City FC zevende in de Jupiler League. Volgende week speelt het de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen NAC dat een positie hoger staat en twee punten meer heeft. De Almeerders zijn al zeker van play-offs, maar zijn bij winst tegen NAC zeker van een plek in de tweede ronde van die promotiewedstrijden.