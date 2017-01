Sloop Sporthal Haven

ALMERE – De oudste sporthal van Almere is niet meer. Er is nog maar weinig over van Sporthal Haven. Vandaag nam een fotograaf van Studio Kastermans voor Almere Vandaag een kijkje bij dit stukje historie van Almere. Met een drone bracht hij de sloop van het pand in beeld.

Het is nu wachten op een nieuwe sporthal. Bewoners van Haven en gebruikers van de sporthal hebben deze week een brief van de gemeente Almere ontvangen om voor dinsdag 7 februari een cijfer te geven aan drie ontwerpvoorstellen uit de aanbesteding voor de nieuwe sporthal. Hun stem telt mee in de beoordeling van de winnende aanbesteding.

Op de officiële aanbesteding van de gemeente hebben drie partijen een voorstel voor het ontwerp en de bouw ingediend. Deze voorstellen worden op verschillende onderdelen beoordeeld. Dinsdag 31 januari is er een informatieavond waar de drie partijen hun plannen presenteren in het Green Story Café aan de Kerkgracht 41. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Om de winnaar van de aanbesteding te kiezen, kijkt de gemeente niet alleen naar het ontwerp. „De voorstellen moeten aan kwalitatieve en financiële eisen voldoen. Voor de kwaliteit wegen zaken als het ontwerp, de mogelijkheden van het gebouw en de duurzaamheid mee. De financiële score bestaat uit de bouw- en onderhoudskosten. Op basis van de kwalitatieve- en financiële scores wordt de winnaar van de aanbesteding gekozen. Dit is het voorstel met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De voorkeur van de Havenaren telt mee in de totale beoordeling van de voorstellen.”

Begin maart 2017 is bekend welke partij de aanbesteding heeft gewonnen en welk ontwerp wordt gerealiseerd. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende ontwerpen.