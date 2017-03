Slechtste scenario hockeyers komt uit

AMSTELVEEN – De Almeerse hockeyers zijn zondagmiddag opnieuw tegen een forse nederlaag aangelopen. In het Amsterdamse bos werd met 4-1 tegen Pinoké, ook een ploeg uit het rechterrijtje, verloren. Doordat Qui Vive, dat samen met Almeerse tegen degradatie strijdt, won van Tilburg, zakken de Almeerders nu naar de laatste plaats in de Hoofdklasse.

,,Ja, wat moet ik zeggen”, zei coach Alex Verga na afloop. ,,We verliezen veel. Ik kan wel blijven zeggen dat we veel vertrouwen houden, maar dat is niet zo. Ons zelfvertrouwen daalt en het plezier is ook een beetje weg. Natuurlijk doen we er alles aan om het vertrouwen en plezier te behouden, maar dat is momenteel lastig.”

Laten glippen

Verga zag zijn ploeg nog wel goed beginnen tegen Pinoké. Fel, gretig en scherp. Dat werd na vijf minuten dan ook beloond toen Terrance Pieters een strafcorner binnenschoot en de Almeerders op voorsprong zette: 0-1. ,,Het eerste kwartier speelden we echt prima, bijna perfect zelfs, en ook latere fases toonden we best aardig spel. Maar we hebben deze wedstrijd verloren op bepaalde momenten. Uit onze handen laten glippen.”

In de 22ste minuut was het Pinoké dat ook een strafcorner benutte en daarmee de gelijkmaker op het scorebord zette. Drie minuten later viel de 2-1 en dat was meteen de ruststand. Vijf minuten na rust profiteerde Pinoké uitstekend van een man-meer-situatie, Terrance Pieters kreeg even daarvoor een gele kaart en moest dus vijf minuten vanaf de zijlijn toekijken, door de 3-1 binnen te schieten. Een kwartier voor het eindsignaal viel ook de 4-1. Een aantal kansen die Almeerse in de laatste minuten nog kreeg, onder andere een schot van Daniël de Haan en tip-in van Manu Verga, werden niet benut.

Nóg pijnlijker

,,Het is wat het is”, gaf Verga nog aan. Maar wat is ‘het’ dan? ,,Iets pijnlijks.” De coach was even teleurgesteld als realistisch. ,,Dit was een cruciale wedstrijd, want tegen ploegen uit het rechterrijtje hebben we nu eenmaal een grotere kans om te winnen en dus punten te pakken. En dat Qui Vive dit weekend dan wel wint, maakt onze nederlaag nog pijnlijker. Het slechtste scenario is uitgekomen.”

Volgende week volgt nog een cruciale wedstrijd, dan thuis tegen Hurley dat twee plekken hoger staat en twee punten meer heeft. ,,Aan de andere kant wisten we natuurlijk ook dat dit seizoen lastig zou worden. Ik heb nog nooit een promovendus in de Hoofdklasse gezien die direct en probleemloos in de middenmoot meedraait. We moeten de hoop dus echt nog niet opgeven.”