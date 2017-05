Simons nieuwe trainer FC Almere

ALMERE – Jimmy Simons wordt de nieuwe trainer van FC Almere. De huidige trainer van Hoofddorp wordt de opvolger van Maurice Ligeon van wie de club in de zaterdag tweede klasse onlangs afscheid heeft genomen.

,,We hadden een lijstje met drie namen en hebben met alle drie meerdere gesprekken gehad. Met Simons was het gevoel het beste en daarbij zit hij momenteel met Hoofddorp in de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse en dat is precies waar wij ook heen willen. Hij doet de ervaring die wij nodig vinden dus nu op”, legt FC Almere-voorzitter Edo Westerbeek de keuze uit.

Simons was de afgelopen vijf jaar trainer bij Hoofddorp. Daarvoor was hij profvoetballer bij onder andere Feyenoord, Sparta en RBC. De afhandeling van het contract met Ligeon is overigens nog niet afgerond. Hij had een contract voor onbepaalde tijd bij de Havenaren, maar Westerbeek verwacht er binnen een maand met hem uit te zijn. ,,Ik vind het nog steeds heel spijtig hoe het is gegaan, maar na de winterstop verloren we drie keer en toen is er iets geknakt en deden we niet meer om de titel. Daardoor is dit seizoen eigenlijk mislukt en dan moet je als club keuzes maken.”