Sibbald en AviAir Almere verlengen contract

ALMERE – Badmintonster Manon Sibbald speelt ook volgend seizoen bij AviAir Almere in de eredivisie. De club en Sibbald hebben een contractverlenging van een seizoen getekend.

Sibbald speelt sinds het seizoen 2011/2012 in het eerste team van badmintonvereniging Almere dat uitkomt in de eredivisie. Het afgelopen seizoen was de speelster uit Zeewolde de onomstreden eerste vrouw voor trainer/coach Erik Staats. De ploeg van Staats bereikte het afgelopen seizoen de halve finale van de plays offs, maar verloor daarin van DKC uit Den Haag. De finale werd overigens gewonnen door Van Zundert/Velo uit Wateringen.