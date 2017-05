Seventies-Eighties verder onder nieuwe naam Restaurant Baltimore

ALMERE – Grandcafé Seventies-Eighties in het centrum van Buiten gaat verder onder de naam restaurant Baltimore. De nieuwe naam, een verwijzing naar de locatie aan het Baltimoreplein, werd woensdag onthuld tijdens de feestelijke grand opening van het vernieuwde restaurant. Bovenaan de trap prijkt een grote afbeelding van de binnenhaven van de Amerikaanse stad Baltimore.

Er is de afgelopen periode al het nodige veranderd bij Seventies-Eighties. Het interieur en de inrichting, maar ook het concept waren volgens Sietze Henstra, sinds 2014 eigenaar van het grandcafé, aan een aanpassing toe. ,,Seventies-Eighties was natuurlijk een begrip in Almere Buiten. Toen het winkelcentrum werd verbouwd, verhuisde het grandcafé naar dit nieuwe pand aan het Baltimoreplein. Toen wij het drie jaar geleden overnamen, vonden wij dat het concept en pand eigenlijk meer op elkaar aan moesten sluiten. Dat hebben we heel gelijdelijk gedaan”, aldus Henstra. ,,En als toetje mogen we ons vanaf nu ook nog eens officieel Brand Proeflokaal noemen.”

Niet alleen de inrichting van het restaurant is stapje voor stapje aangepakt, met de komst van chef-kok Raymon van Santen heeft ook de menukaart een upgrade gekregen. ,,Maar we willen een zaak zijn en blijven waar iedereen zich thuis en op zijn gemak voelt”, benadrukt Henstra. ,,Wij nodigen iedereen van harte uit om ons nieuwe concept te komen proeven en beleven, zoals we ook uitdragen in de toevoeging bij onze nieuwe naam: Proef & beleef restaurant Baltimore. Met het activeren van deze nieuwe naam geven we Seventies-Eighties de plek in het verleden die het absoluut verdient.”

Bel voor meer informatie en reserveringen naar 036-8448840. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van het restaurant.