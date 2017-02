Seintoren bij jachthaven in Haven wordt bed & breakfast

ALMERE – De seintoren op de landtong bij de jachthaven in Almere Haven krijgt een nieuwe bestemming. Ondernemer Lesley Anema gaat de toren van de gemeente Almere huren om er een bed & breakfast van te maken.

Anema is havenmeester bij de Watersportvereniging Almere Haven en verbaasde zich er al jaren over dat er niks met het torentje wordt gedaan. ,,Het wordt gebruikt als opslag, doodzonde”, vertelt hij. ,,Toen we gisteren bezig waren met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing, kwam er een stel langs waarvan de man destijds jarenlang in dit torentje heeft gewerkt. Hij kon ons er veel over vertellen, dat was wel heel bijzonder om wat meer over de historie te horen”, vindt Anema.

De toren stamt uit 1958 en stond oorspronkelijk in Wijk bij Duurstede. Hier had de toren de functie om het scheepvaartverkeer op de Neder-Rijn/Lek te waarschuwen voor kruisend scheepvaartverkeer. Door de verbeterde navigatiesystemen werd deze bewakingstoren overbodig. De toren werd in 1996 aan Almere geschonken en zou aanvankelijk in de havenkom worden geplaatst. Na protesten hiertegen verdween het torentje in de opslag, maar sinds 1997 siert het de entree van de jachthaven aan het Gooimeer.

,,We hebben inmiddels de radarinstallatie verwijderd uit de toren en er moet nog veel meer gebeuren voordat we deze zomer de deuren kunnen openen. Op de begane grond komen een toilet en een douche, dan is er een wenteltrap naar boven, waar de slaapkamer komt. De ruimte is beperkt, maar het uitzicht over het Gooimeer is prachtig. Het is een ideale locatie voor een overnachting, want horeca en winkels liggen op loopafstand.”

Het plan voor de bed & breakfast staat overigens los van het ’Plan van 10 miljoen’ van wethouder Tjeerd Herrema om de kustzone van Haven een extra impuls te geven. ,,Ons plan lag er al, maar het past wel mooi in deze nieuwe plannen van de gemeente Almere”, benadrukt Anema. Hij hoopt uiterlijk in augustus zijn ‘Seintoren Gooizicht B&B’ te kunnen openen.