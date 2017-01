Schrijfwedstrijd literair festival Schrijversblock

ALMERE – Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) is zaterdag 18 februari het decor voor het vernieuwde literair festival Schrijversblock. Het programma met schrijvers is aangevuld met dichters en singer-songwriters. Nieuw is ook een schrijfwedstrijd voor ultrakorte verhalen.

,,We zijn op zoek naar een verhaal in de vorm van een moderne blog, songtekst, brief of gedicht. Uiteraard van sublieme kwaliteit, tenslotte is het een literair festival”, zo laat de organisatie weten. Het thema voor de wedstrijd is Schrijversblock. De hoofdprijs is 500 euro en wordt op het festival uitgereikt. Een deskundige jury zal een keuze maken en de winnaar zal het voorlezen (of zingen) voor publiek. Iedereen vanaf 15 jaar kan meedoen. Inzendingen kunnen tot 1 februari worden gemaild naar de schrijfwedstrijdcoördinator Connie Fransse: info@conniefranssen.nl.

Schrijftips

Voor wie meteen al een schrijversblock heeft geeft de organisatie enkele tips: ’Start met een prikkelende kop. Maak hem niet te vaag, maar maak er ook geen open deur van. Heb je een sterke mening of is er iets heel geks, schokkends, leuks, interessants gebeurd? Schrijf daar dan over in plaats van dat je (gechargeerd gezegd) schrijft over hoe je baalt van iets. Begin met datgene wat je echt wil vertellen in de eerste alinea. Dat trekt de aandacht en zo zijn mensen eerder geneigd je verhaal te lezen dan wanneer je deze in de laatste alinea pas vrijgeeft. Maak je verhaal niet te lang. Houd een maximum van 600 woorden aan voor jezelf.’

Kijk voor meer informatie over het festival zelf op www.schrijversblock.nl.