Schrijfster Ilse Ruijters genomineerd voor Gouden Strop

ALMERE – De Almeerse schrijfster Ilse Ruijters schreeuwt het op Facebook van de daken: haar psychologische thriller Als ik later dood ben is genomineerd voor de Gouden Strop.

De prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek wordt voor de eenendertigste keer uitgereikt. De jury, onder leiding van voorzitter Anniko van Santen, koos dit jaar uit alle inzendingen twaalf titels die samen de longlist voor de Gouden Strop 2017 vormen. Naast Ilse Ruijters staan onder meer ook Simone van der Vlugt, Saskia Noort, Simon de Waal en Tomas Ross op deze lijst. Bij de start van de Spannende Boeken Weken (van 9 tot en met 25 juni) wordt De Gouden Strop uitgereikt.

Ruijters won al de Hebban Thriller Debuutprijs 2015 voor haar eerste thriller De onderkant van sneeuw. Haar tweede boek, Als ik later dood ben, speelt zich af in de wereld van de tbs. Het verhaal begint met een heftige proloog. Elin ligt bloedend op de grond en het leven stroomt uit haar lichaam. Balancerend tussen leven en dood herbeleeft ze haar verleden. Hoe ze op een dag ontdekte dat haar bestaan een grote kluwen leugens was en hoe ze de waarheid dacht te kunnen vinden door te gaan werken in een tbs-kliniek. Maar aan elk antwoord dat ze vond, hing een prijskaartje.