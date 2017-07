Schot gelost door agent bij aanhouding in Almere

ALMERE -Een agent heeft donderdagavond in Almere op een hond geschoten bij een aanhouding aan de Elerbergstraat in Almere.

Het dier, volgens een woordvoerster een groot exemplaar, viel in een woning agenten aan die op een melding over huiselijk geweld waren afgekomen. Een agent werd gebeten en moest worden behandeld door ambulancepersoneel.

De hond werd niet geraakt en kon, door een ter plaatse gekomen hondengeleider, naar binnen worden gebracht. De situatie was volgens haar hectisch; niet alleen door de hondenaanval, maar ook doordat de verdachte die de politie wilde oppakken zich daar flink tegen verzette. Uiteindelijk trok de politie aan het langste eind en werd de man ingerekend.

Geschoten door agent bij aanhouding, na hondenbeet #elerbergstraat #almere. 1 verdachte aangehouden. Ambulance tp. Politie doet onderzoek — Politie Flevoland (@PolitieFlevo) July 13, 2017

Het incident ontstond rond 19.35 uur door een huiselijke twist aan de Eelerbergstraat. Een man was buitengesloten door een andere man en kon zijn huis niet meer in. Politieagenten gingen erheen en troffen de verdachte aan. Hij gedroeg zich recalcitrant en wilde zich niet identificeren. De agenten gingen naar binnen, waar de verdachte nog steeds zijn medewerking niet verleende. Hierop besloten de agenten de 69-jarige man aan te houden, waarbij hij zich hevig verzette en één van de agenten in zijn gezicht sloeg.

Vlak na deze worsteling kwam een hond vanaf het perceel rennen die een van de agenten aanviel, waarbij de agent werd gebeten. Hierop trok de agent zijn vuurwapen en loste een schot. De hond werd niet geraakt en kon, door een ter plaatse gekomen hondengeleider, naar binnen worden gebracht.

De politieagent werd onderzocht door een arts en de verdachte werd overgebracht naar het politiebureau.