Nieuwe editie Battle of the Schoolbands in De Meester

ALMERE – Drie schoolbands spelen zichzelf vrijdag 7 april in de kijker tijdens de nieuwe editie van Battle of the Schoolbands. De bands van het Arte College, De Meergronden en het Buitenhout College strijden in podium De Meester om de wisselbeker. Voordat de daadwerkelijke wedstrijd plaatsvindt, worden de bands door middel van workshops en masterclasses helemaal klaargestoomd voor de strijd.

The New Low

Het Arte College won vorig jaar de Battle of the Schoolbands met de band Experience en dit jaar doen ze weer mee met een nieuwe band, The New Low. Deze band speelt rock- en altomuziek. De bandleden schrijven zelf liedjes, maar spelen voornamelijk covers van andere bands. De band bestaat uit Chiquinho (gitaar), Quint (gitaar), Jano (Bas), Denise (leadzangeres) en Glyno (drums). Elk bandlid heeft individueel andere inspiraties en een andere muzieksmaak, maar als geheel probeert The New Low om samen iets nieuws te creëren. Ze omschrijven zichzelf met de volgende drie woorden: ’Hard, wild en chaotisch’.

Adjective Animals

De Adjective Animals vertegenwoordigen De Meergronden uit Haven. Deze band bestaat uit zes leden die ervan houden om muziek te maken: Romeo (gitaar), Merel (leadzangeres), Renzo (piano), Jeffrey (Bas) en Jelle (drums). De band is speciaal voor de Battle of the Schoolbands een officiële band geworden de muziek die ze spelen is een variatie van pop, rock en muziek uit de jaren ’80 en ’90.

Paradoxx

Het Buiten Hout College heeft de band Paradoxx voorgedragen. Deze band werd twee jaar geleden gevraagd om te spelen op een open dag. Sinds dit jaar is hun leadgitarist en zanger erbij gekomen en daarmee waren ze compleet. De band bestaat uit Davey (drums), Tom (gitaar), Quint (lead guitar en zang) en Santana (bas). Zij worden geïnspireerd door bands als Metallica, Nirvana en Red Hot Chili Peppers. Paradoxx speelt rock en metal muziek. ’Just doing something and hoping it’s good’, is hoe zij omschrijven wat zij doen.

Battle of the Schoolbands is op vrijdag 7 april in podium De Meester aan de Rentmeesterstraat 1. Kaarten zijn te verkrijgen via de bands en kosten 5 euro. Aan de deur zijn ook nog enkele kaarten te koop voor 5 euro.