School Almere herdenkt doodgestoken leerling

ALMERE – Het Stad College in Almere heeft een lokaal ingericht als herdenkingsplek voor zijn dinsdag doodgestoken leerling Shaqil. ,,Het opvangen van geschokte leerlingen en docenten heeft onze eerste prioriteit”, zegt directeur Sandra van Rijnbach van deze vmbo-school, waar techniek, zorg en ICT wordt onderwezen.

In het lokaal staan foto’s van de leerling, ook ligt er werk van hem en zijn de werkschoenen van de tiener te zien. ,,Slachtofferhulp is aanwezig om te praten over de gebeurtenis.”

Leerlingen en docenten kunnen in het lokaal hun herinneringen kwijt. ,,Deze bijdragen willen we bundelen in een boek en later aan de ouders van deze leerling aanbieden als troost en aandenken aan hem”, zegt Van Rijnbach.

De vijftienjarige Shaqil kwam dinsdagavond om het leven bij een steekpartij op het Pirellipad. De politie heeft dinsdag twee jongens van eveneens vijftien jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland laat weten dat de twee jongens vrijdag worden voorgeleid. Woensdag, bijna een volle dag na steekpartij, werd er dicht bij de plek van het incident een mes gevonden. De politie onderzoekt nog of dit het wapen is waarmee de jongen werd doodgestoken.

Beide verdachten komen uit Almere. Over toedracht en het motief is nog niets bekend. Of slachtoffer en verdachten elkaar kenden is niet duidelijk. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek”, zegt een woordvoerster van de politie.

Op Facebook werd gisteren op verzoek van familie een oproep voor getuigen gestuurd. Die oproep werd ruim 1800 keer gedeeld en er kwamen tientallen condoleances en steunbetuigingen binnen.