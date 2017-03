Scholieren strijden om finaleplek Olympic Moves

ALMERE – In Almere streden 1800 scholieren van 29 scholen donderdag om een plekje in de landelijke finale van het schoolsporttoernooi Olympic Moves. De winnende teams zijn door naar The School Final op 9 juni in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

De Olympic Moves regionale finale in Almere werd dit jaar volledig georganiseerd door scholengemeenschap Echanton, in samenwerking met Sportkunde-studenten van de Hanze Hogeschool. ,,Het kost veel tijd om deze regionale finale in goede banen te leiden, maar als het dan uiteindelijk helemaal staat en we de leerlingen tijdens het sporten zien genieten, is het de moeite meer dan waard”, aldus gymdocent Carola van Dolen.

De dag werd gezamenlijk geopend bij voetbalvereniging Almere City FC, waarbij freestyle voetballer Nasser El Jackson van voetbalschool 2FAST een showtje weg gaf. Vervolgens werd er in de sporten voetbal, softbal en streetball gestreden voor het regionale kampioenschap en een plek in de landelijke finale, Olympic Moves The School Final. De organisatie kijkt terug op een sportieve dag, waarin het OSG Echanton en het Oostvaarders College nog vol in de strijd zijn voor een plek in de landelijke finale.

Olympic Moves wordt georganiseerd om jongeren tussen de 12 en 19 jaar binnen de schoolomgeving (opnieuw) kennis te laten maken met verschillende sporten en plezier in het samen bewegen te laten beleven. Aan de landelijke schoolsportcompetitie doen jaarlijks meer dan 100.000 leerlingen van ruim 350 middelbare scholen mee.