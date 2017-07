Scheltema boekleverancier Hudson’s Bay

ALMERE – Nu de opening van de eerste tien warenhuizen dichterbij komt, maken Hudson’s Bay en Boekhandel Scheltema dinsdag in een persbericht hun samenwerking bekend. In de warenhuizen wordt een, door Scheltema op maat uitgekozen assortiment van boeken aangeboden.

In de tweede helft van augustus opent Hudson’s Bay haar eerste winkel aan het Amsterdamse Rokin, later volgt de opening van het warenhuis in Almere. Het warenhuis komt in het stadshart in het voormalige V&D-pand te zitten. De verwachting is dat Hudson’s Bay deze zomer open gaat.