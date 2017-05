Almere City verliest return met 2-0 en is uitgeschakeld

ALMERE – Het is Almere City FC niet gelukt om te stunten. Na het verlies van afgelopen maandag met 4-2 in Helmond verloren de Almeerders vrijdagavond de return in de eerste ronde van de play-offs in eigen huis met 2-0 en daarmee is het seizoen afgelopen.

De beginfase van de wedstrijd kenmerkte zich eigenlijk vooral door de vele regen die uit de lucht viel. Voetballend gebeurde er daardoor niet veel, behalve dan dat Kees van Buuren al na tien minuten van het veld moest, met zo op het eerste oog last van zijn oude liesblessure. Voor hem in de plaats kwam Paul Quasten.

Trainer Jack de Gier had zijn basis overigens op twee plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd van maandag. Calvin Mac-Intosch en Javier Vet stonden centraal in de verdediging en zij vervingen Abdel Metalsi en Quasten, die nu dus vanaf de bank startte. Op die bank zat ook Sven Braken, de spits die maanden niet aanwezig was vanwege een blessure aan de kruisband van één van zijn knieën. Het was dus andermaal puzzelen voor De Gier, want Tom Overtoom en Damon Mirani waren nog altijd geblesseerd en dat zijn normaal gesproken toch ook basisspelers.

Open

Het eerste gevaarlijke moment was er na twintig minuten. Soufyan Ahannach mocht een vrije trap nemen vanaf een meter of 25, maar hij schoot in de muur. Het brak de wedstrijd wel iets meer open, want de thuisploeg ging iets meer aanvallen en dat moest ook wel, want de Almeerders stonden immers met 4-2 achter na maandag. Toch lukte het niet echt om door te zetten en dat kwam voornamelijk omdat Helmond goed georganiseerd verdedigde.

Toch kreeg Rick ten Voorde na iets meer dan een half uur spelen een kans, de eerste echte grote. Hij werd door Ahannach vrij gezet voor doelman Stijn van Gassel, maar die redde al glijdend. Direct na die kans moest overigens ook Sherjill Mac-Donald geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door Arsenio Valpoort.

Na veertig minuten spelen werd het voor Almere nog zwaarder, want Helmond scoorde uit de eerste de beste echte aanval. Het was Jordy Thomassen die de bal bij de tweede paal binnen kon tikken na een voorzet. Dat het nog erger kon voor rust bleek nog geen twee minuten later, want opnieuw uit een voorzet vanaf de zijkant, kon Teije ten Den tegendraads geplaatst raak koppen. Almere moest er vanaf dat moment dus vier maken om nog verder te kunnen.

Risico

In de rust liet De Gier middenvelder Faris Hammouti achter in de kleedkamer en in zijn plaats kwam Braken. Die ging naast Ten Voorde in de spits en Arica, Gaston Salasiwa daar achter en Ahannach min of meer met een vrij rol vanaf links. De Almeerders gingen dus met veel meer risico spelen. Dat leverde de eerste vijf minuten al twee hoekschoppen en een schot op, en Van Gassel moest één keer een bal rapen, maar meer was het nog niet. Na 55 minuten redde Van Gassel vervolgens erg nuttig op een kopbal van Mac-Intosch en vlak daarna schoot Valpoort net mis. De aanvallende storm was duidelijk begonnen.

Die storm duurde echter niet zo lang en dus leek de wedstrijd een beetje dood te gaan bloeden met nog een half uur te spelen. Veel gebeurde er dan ook niet meer. De Almeerders probeerden het wel, maar dat was zonder overtuiging en dus misschien zelfs wel tegen beter weten in. Helmond kwam er af en toen nog gevaarlijk uit, maar zij hoefden ook niet echt meer veel risico te nemen en deden dat dus ook niet.

Het seizoen van Almere City eindigde daarmee een beetje troosteloos. Het begon zo goed en er had ook echt meer ingezeten, maar vanwege blessures en niet de juiste vorm op het juiste moment, aan het einde als de prijzen worden verdeeld, bleef het terecht bij de eerste ronde van de play-offs. City verdiende gezien het spel van de afgelopen weken gewoon niet meer.

Lees woensdag in de papieren editie van Almere Vandaag reacties op de uitschakeling.