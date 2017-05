Run for KiKa Almere brengt ruim een ton op

ALMERE – Het was warm, héél erg warm, maar de deelnemers aan de Run for KiKa Almere liepen zich zondag graag in het zweet om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. In de brandende zon liepen zij vanaf stadslandgoed De Kemphaan een ronde van één, vijf of tien kilometer. Met elkaar haalden zij maar liefst 101.157 euro voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)

In totaal worden er in zes grote steden in Nederland sponsorlopen georganiseerd voor KiKa. De opbrengsten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden. Vorig jaar brachten de Runs for KiKa in totaal 1,1 miljoen euro op. In Almere zetten de lopers zondag een flinke stap naar wederom een topopbrengst.

Kanjerkroning

Een van hen was zanger Dave Dekker. Hij voerde niet alleen team Dave Dekker aan, hij onthulde ook de cheque met de opbrengst van de dag. ,,Ik ben zo blij dat ik hier bij was vandaag. Zoveel enthousiaste mensen hier. Een fantastisch hardloopevenement voor dit prachtige doel.” De zanger zet zich al een aantal jaren in voor KiKa nadat bij een goede vriendin van hem kanker was geconstateerd.

Ook reikte hij bij de Kanjerkroning een medaille en oorkonde uit aan genezen en zieke kinderen. De Kanjerkroning is hét kippenvelmoment bij elke Run for KiKa. Tijdens de kroning wordt het voor iedereen duidelijk waarom geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker zo belangrijk is.

Team Ilse

Net als vorig jaar was ook Team Ilse weer van de partij. Dit team is vernoemd naar de 16-jarige Ilse Capraro uit Almere, die zelf al jaren tegen botkanker strijdt. Luidkeels moedigde zij haar teamleden aan en zelf stond ze als vrijwilligster bij KiKa-berenkraam. Haar team liep zondag maar liefst 52.044 euro bij elkaar. Vorig jaar was er in heel Nederland geen team dat zoveel geld wist in te zamelen als Team Ilse. Aan het einde van de reeks Runs for Kika zal blijken of zij deze megaprestatie dit jaar gaan herhalen.

De bedrijfsbokaal voor het bedrijfsteam met het hoogste inzamelbedrag werd uitgereikt aan het team van Henry Schein, dat een opbrengst van 2.308 euro bij elkaar liep.

Tot en met oktober zamelen de lopers van Run for KiKa nog geld in voor KiKa in Utrecht (11 juni), Rotterdam (25 juni), Eindhoven, (2 juli) Nijmegen (17 september) en Amsterdam (1 oktober). Ga voor meer informatie en inschrijven naar www.runforkika.nl.