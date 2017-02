Ruim verlies Almere City bij FC Eindhoven

ALMERE – Almere City moet uitkijken dat het niet te ver gaat zakken op de ranglijst. Stond de ploeg op een gegeven moment keurig vijfde, en in de winterstop zevende, na het 4-1-verlies vrijdagavond tegen en bij FC Eindhoven zijn de Almeerders gezakt naar de tiende plaats.

De Almeerders konden de eerste tien minuten niet in hun eigen spel komen. Eindhoven zette de Almeerders direct onder druk bij balverlies en dat resulteerde onder meer in een vrije trap aan de zijkant. Die werd voorgegeven bleef hangen bij de tweede paal. Daar hoefde de vrijstaande Sebstiaan de Wilde de punt van zijn schoen er maar tegen aan te zetten en de bal lag achter doelman Chiel Kramer, die weer terug was van een blessure.

De thuisploeg bleef druk zetten en City kwam er af en toe uit. Soms via een lange bal, maar meestal via de combinatie. Bij één van die combinaties na bijna een half uur spelen zette Jeffrey Rijsdijk zijn collega Arsenio Valpoort alleen voor de keeper, maar die schoot met een verdediger in zijn rug naast waar op zijn minst een schot tussen de palen uit had moeten komen. Paar minuutjes later was het Rijsdijk die ook vrij werd gezet, maar ook hij schoot naast. City werd in ieder geval iets sterker.

Na 42 minuten kwam dan, via een mazzeltje de gelijkmaker. Een schot van Rijsdijk werd door Valpoort binnengetikt, maar iedereen dacht dat het buitenspel was. Ook de spelers van City in eerste instantie, want niemand vierde het doelpunt direct, maar toen scheidsrechter Jeroen Manschot naar zijn assistent had gekeken en vervolgens naar de middenstip wees gingen de handen toch even de lucht in, maar dat ging niet van harte ondanks dat het de gelijkmaker was. Er zat gewoon een luchtje aan de goal.

Een luchtje zat er zeker in de handsbal van Paul Quasten in de extra tijd. Hij deed dat, dom genoeg, op de doellijn en heel opzichtelijk. Quasten kon dus met rood vertrekken en een penalty voor de thuisclub was het gevolg. Die werd dan gelukkigergewijs gestopt door Kramer. Hij dook de goede hoek op de pingel van aanvoerder Dario van den Buijs en dus kon er ondanks die rode kaart toch met een redelijk gevoel worden gerust.

Na rust liet trainer Jack de Gier verdediger Kees van Buuren en middenvelder Jeffrey Rijsdijk achter in de kleedkamer en maakte Calvin Mac-Intosch op rechtsback zijn debuut, kwam Javier Vet in het centrum naast Damon Mirani en ging Lars Nieuwpoort op links spelen.

City was het eerste kwartier na rust niet eens de mindere ondanks dat er dus met tien man werd gespeeld. Kramer hield zijn ploeg nog een keer op de been met een uitstekende redding, maar de Almeerders hadden bij tijd en wijle net als voor rust het betere van het spel. Toch was de grootste kans in die fase voor de thuisploeg. Jinty Caenepeel stond echter buitenpel toen hij binnenschoof. Het was wel, zoals vaker, het moment dat Eindhoven sterker werd en ook meer kansen kreeg. Er werd nog een doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd, maar na 73 minuten was het invaller Alemão Junior die een aanval vanaf de zijkant binnen kon tikken. Op dat moment was dat terecht.

Een paar minuten later werd het 3-1 door een keurig schot van Mart Lieder, vanaf de zestien kansloos voor Kramer, en daarmee leek het met nog tien minuten te gaan wel beslist. In de laatste minuut werd hetr nog 4-1 via Jari Vandeputte en daarme was de tweede nederland deze week en feit.

Maandag is in eigen huis FC Emmen de tegenstander.