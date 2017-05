Ruim 83.000 bezoekers voor Libelle Zomerweek

ALMERE – De 21e editie van de Libelle Zomerweek is zondag afgesloten op het Almeerderstrand met de afterparty van Lange Frans. Het evenement is dit jaar door ruim 83.200 mensen bezocht, waarvan 99,7 procent vrouwen.

„Door het mooie weer de afgelopen week was het de perfecte aftrap van het zomerseizoen”, aldus de organisatie, die tevreden is met het bezoekersaantal. Vorig jaar waren er ruim 84.000 bezoekers.

Maandag opende Libelle hoofdredacteur Hilmar Mulder samen met Patty Brard de Zomerweek met een sprong in de ballenbak. Thema van deze editie van de Libelle Zomerweek was ’het grote geluk’. Stylist Bastiaan van Schaik presenteerde de geluksquiz en Ebru Umar interviewde dagelijks verschillende prominente Nederlanders.

Het overgrote deel van het publiek was dus vrouw, maar er was ook aan mannen gedacht. Voor de mannelijke bezoekers van de zomerweek was er dit keer een ’mancave’.

Bezoekers konden verder volop shoppen of meedoen aan een workshop. Wie wilde kon in gesprek met columnisten van Libelle of genieten van een optreden van artiesten als Jan Smit, Edsilia Rombley en Do. Lange Frans sloot de week af met een optreden op het Almeerderstrand.