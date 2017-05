Roze randje om tegels Walk of Fame

ALMERE – Studenten van Windesheim Flevoland hebben maandag de Walk of Fame Almere met roze verf omrand, zodat de tegels in het centrum van Stad meer opvallen.

De studenten noemen zichzelf Fast Forward en proberen door deze stunt meer aandacht voor de tegels te creëren. Zij doen dit doet dit in samenwerking met de Academie van de stad en de Gemeente Almere. ,,Op deze manier proberen we ook meer bezoekers te trekken naar de website van de Walk of Fame Almere, www.walkoffamealere.nl. De huisstijl van deze vernieuwde website is roze, vandaar het roze randje om de tegels”, vertelt Melissa Schoppers, een van de studenten.

Naast deze kleurrijke stunt zal er op donderdag 1 juni ook aandacht zijn voor de Walk of Fame Almere. Op het stadhuisplein is die dag een stemevent, waarbij de drie nieuwe thema’s die zijn genomineerd voor een tegel een extra onthulling krijgen. Er kan dan ook direct gestemd worden op een van deze drie thema’s. Het thema dat de meeste stemmen krijgt zal worden afgebeeld op de nieuwe tegel van de Walk of Fame Almere. Iedereen is donderdag 1 juni tussen 12.00 en 17.00 uur welkom om langs te komen en te stemmen.

De stemperiode loopt nog tot 15 juni. Stemmen kan op www.walkoffamealmere.nl. Het winnende onderwerp wordt op 9 september onthuld op de Citadel.