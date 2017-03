Roozen presenteert groenplan Floriade

ALMERE – Landschapsarchitect Niek Roozen heeft donderdagmiddag in het KAF het groenplan voor het Floriadeterrein gepresenteerd. Het arboretum, een verzameling bomen, planten en bloemen, moet op de plek aan het Weerwater een unieke verzameling worden van A tot en met Z.

In het theater waren door de Floriade BV, de organisator van het evenement in 2022, ondernemers en belangenverenigingen uit de groensector uitgenodigd om naar de plannen te kijken. ,,Het zijn immers jullie producten. Jullie moeten het willen omarmen en er aan mee willen doen”, zo gaf Jan Willem Griep, directeur bij de Floriade BV, de telers en kwekers mee.

Roozen liet het plan zien voor het terrein zoals dat door architect Winny Maas is bedacht. De basis is een groot vierkant met als raster een boulevard van twaalf meter en daarin kleinere vierkanten van dertig bij vijftig meter. In al deze vierkanten moet groen komen dat met de thema’s van de Floriade te maken heeft, zoals de gezonde stad, voedsel, duurzaamheid en energie. Even daarvoor presenteerde het creatieve bureau Bloc het idee rond het plan en daarbij werd het thema ’happiness’ aan de al bestaande thema’s toegevoegd van de plannen voor het evenement en de woonwijk die er na de expo moet overblijven.

Almere

In de zaal zaten voornamelijk ondernemers en belangenbehartigers van buiten Almere. Laurens Bijl van Huyskweker Almere, kweker van zomerbloeiers, was met een viertal andere Almeerse kwekers aanwezig en hij vond het een mooi plan van Roozen. ,,De manier waarop hij het wil invullen is echt wel heel bijzonder in ons vakgebied. Dat hebben we nog niet eerder gezien op deze manier. Daar word ik wel enthousiast van. Ook de kleinere vierkanten vind ik een plus, want daar zou je als kleinere ondernemer of als groep kleinere ondernemers, dan je producten kunnen laten zien. Dat moet echter wel nog worden geregeld”, aldus Bijl.

De Floriade BV hoopt dat ondernemers zich willen aansluiten en mee willen investeren in het plan van Roozen. De eerste geluiden van onder meer branchevereniging van ondernemers in het groen VHG en de vakgroep Bomen en planten van LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) zijn erg positief. Iets dat Bijl niet verbaast. ,,Zij vertegenwoordigen iedereen en het plan is gewoon goed. Het enige wat ik eigenlijk jammer vind is dat de grote jongens nu direct vooraan staan en ik dacht toch dat Almere ook wilde proberen om de lokale ondernemer er bij te betrekken. En dat is niet wat er nu gebeurt. Ik hoop dat we nog kunnen aansluiten.”

Als symbolisch startsein tussen de mogelijke samenwerking tussen de kwekers en de Floriade BV kreeg Griep een boom.