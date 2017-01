Rooiwerkzaamheden Vogeleiland opgeschort

ALMERE – De rooiwerkzaamheden op het Vogeleiland in het Weerwater worden maandag niet gestart. Dat heeft de gemeente aan de voorzieningenrechter van laten weten, zo laat een woordvoerder van de Rechtbank Midden-Nederland weten.

Het besluit van de gemeente om niet te gaan rooien tot de rechter uitspraak heeft gedaan volgt, volgens de woorvoerder, omdat de eigenaar van jachthaven Haddock, Philippe van Thiel, de procedure voor de rooiwerkzaamheden door de voorzieningenrechter wil laten toetsen en stoppen. Volgens Van Thiel is namelijk niet de juiste procedure gevolgd.

Deze week maakte de gemeente aan omwonenden en de ondernemers op het toekomstige Floriadeterrein bekend dat er wordt begonnen met het rooien van een groot deel van de bomen op het Vogeleiland/Weerwatereiland als voorbereiding op de Floriade die in 2022 deels op dat gebied gehouden gaat worden. Dat zorgde voor nogal wat onrust bij de aangeschreven partijen omdat zij denken dat het nog helemaal niet vaststond dat er gerooid mag worden en het ook de bedoeling was dat er meer bomen zouden blijven staan.

,,Het is nu afwachten wat de voorzieningenrechter gaat bepalen. De gemeente mag nog een reactie geven en dan volgt de zitting. Ik verwacht dat die in de loop van de week gaat plaatsvinden”, geeft Van Thiel van Haddock aan. ,,Daarbij is het ook compleet onduidelijk wat ze gaan rooien. Er wordt gesproken over dat er ongeveer honderd bomen blijven staan, maar in het gebied dat ze op het kaartje hebben aangegeven waar de bomen blijven staan zijn bijna geen bomen te vinden. We hebben dus ook het idee dat het niet duidelijk is wat er gerooid gaat worden”, reageert Tineke Fokkens van de camping.

Wethouder Tjeerd Herrema liet na de bekendmaking weten dat de omwonenden en ondernemers volgens hem op de hoogte waren gebracht tijdens een bijeenkomst eind november en dat er gerooid mag worden op basis van een vergunning van de Flora- en Faunawet en de Boswet. Een reactie om waarom er niet hangende de procedure, wat zou mogen, begonnen gaat worden met rooien heeft de gemeente nog niet gegeven.

De woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland kon nog niet aangeven wanneer de zaak gaat dienen.