Rooien Vogeleiland begonnen

ALMERE – Het rooien van de bomen op het Vogeleiland/Weerwatereiland is woensdagochtend begonnen. Ondanks dat er vooraf protest was van onder meer bewoners uit de Filmwijk en de ondernemers in de buurt was er geen onaangekondigde actie bij de start.

Het rooien zou eigenlijk anderhalve week geleden al beginnen, maar doordat Burgercollectief AlmereFloriadeAnders en de eigenaren van Jachthaven Haddock en Camping Waterhout twijfelden over of de juiste procedures wel waren gevolgd en dreigden met een gang naar de voorzieningenrechter, werden de werkzaamheden uitgesteld. Haddock en Waterhout zijn momenteel in overleg over welke bomen er voorlopig nog blijven staan en dus worden de bomen die aan de kant van de camping en de jachthaven staan voorlopig niet gekapt. Net als een honderdtal bomen aan de kant van de snelweg A6.

De planning is dat de werkzaamheden acht weken gaan duren. Donderdagavond praat de gemeenteraad op verzoek van de PVV over het proces zoals dat is gelopen.

Het rooien is nodig omdat het eiland onderdeel wordt van het Floriadeterrein. De Floriade wordt in 2022 in Almere op en rond het eiland en de plek waar de ondernemers zitten gehouden.