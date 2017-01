Rooien bomen Weerwatereiland maandag van start

ALMERE – Het rooien van de bomen op het Weerwatereiland/Vogeleiland voor de Floriade start maandag 23 januari. Dat heeft de gemeente Almere bekend gemaakt.

Oorspronkelijk zouden de rooiwerkzaamheden afgelopen maandag beginnen. Vanwege een dreiging met een kort geding door Jachthaven Haddock heeft de gemeente de werkzaamheden uitgesteld.

De gemeente is van mening dat zij correct heeft gehandeld, zo staat op de website. ,,Een melding in het kader van Boswet is gedaan, een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet is verkregen van de Rijkdienst van Ondernemend Nederland en ook zijn alle bomen geïnventariseerd of ze waardevol zijn of niet. Alle informatie hierover is gestuurd naar Haddock en de rechtbank. Het is nu aan Haddock om te bepalen of het kort geding wordt doorgezet.”

Mocht dat zo zijn en zou de zitting volgende week plaatsvinden, dan is de gemeente bereid de uitspraak van de rechter af te wachten. Mocht de zitting echter pas over enkele weken plaatsvinden, dan start de gemeente op maandag 23 januari met de rooiwerkzaamheden.

De rooiwerkzaamheden vinden plaats op het Weerwatereiland. ,,Het rooien van bomen tussen Haddock en Camping Waterhout gebeurt op een nader te bepalen tijdstip in overleg met beide ondernemers.”

De bomen worden gerooid om ruimte te maken voor de Floriade, die in 2022 in Almere plaats vindt.