Plan voor aantrekkelijker Rondje Weerwater

ALMERE – Er wordt nog dit jaar gestart met de uitvoering van de plannen voor het ’Rondje Weerwater’. Als onderdeel van het programma Almere 2.0 wordt de recreatieve route om het Weerwater aantrekkelijk gemaakt. Wethouders Froukje de Jonge en Tjeerd Herrema presenteerden vrijdag in KAF het plan dat nu wordt voorgelegd aan de raad. ,,We praten hier al jaren over. We hebben meerdere stadsdialogen gevoerd met inwoners, ondernemers en organisaties en twee jaar geleden ook een ideeënwedstrijd uitgeschreven. Nu gaan we daadwerkelijk stappen maken,” aldus Herrema. De raad wordt gevraagd om 4 miljoen euro vrij te maken voor de uitvoering van de eerste fase.

,,Maar weinig steden hebben zo’n prachtige plas middenin het centrum van hun stad. Daar kunnen en moeten we veel meer mee doen”, zegt De Jonge. ,,Het Weerwater moet een plek worden waar Almeerders en bezoekers komen om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. We gaan het groen en de stad bovendien meer met elkaar verbinden.” Met aan de ene kant van het water het Floriadeterrein en aan de andere kant het stadscentrum, wordt het volgens de gemeente Almere ook tijd om de overige randen van het Weerwater te versterken. ,,Om te beginnen wordt de recreatieve route aantrekkelijker en overzichtelijker gemaakt. De route krijgt een duidelijk herkenbaar profiel en loopt straks dwars door het Lumièrepark en voor de flats van het Maastrichtkwartier, zodat steeds zicht op het water wordt gehouden.” Dit najaar wordt bij het Lumièrepark gestart met de aanleg van het eerste deel van het pad.

Brug

Door een brug die wordt aangelegd vanuit de Filmwijk naar het Floriadeterrein kunnen fietsers en wandelaars straks kiezen voor een lang of een kort rondje Weerwater. ,,Het moet een iconische brug worden”, aldus Herrema. ,,Hiervoor hebben we een programma van eisen opgesteld en de aanbesteding gaan we dit jaar starten. Het is de bedoeling dat ook nog dit jaar wordt gekozen voor een partij die de brug gaat ontwerpen en aanleggen. De brug maakt overigens deel uit van het bestemmingsplan Floriade. Als dat akkoord kunnen de vergunningen worden aangevraagd en zou in 2019 aan de brug gewerkt kunnen gaan worden.”

Sportoestellen en kunst

Langs de recreatieve route voor wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters moeten verder elementen komen om de route levendiger te maken. ,,Je zou kunnen denken aan sporttoestellen, kunstwerken en zitplekken. Verder komt er een plek die als startpunt kan dienen voor een sportief rondje om de plas”, vervolgt De Jonge. ,,Het Lumièrepark moet een cultureel stadspark worden, waar onder meer kunst een plek krijgt. We zijn bijvoorbeeld al in gesprek met een partij die een museum-achtig initiatief heeft.

Verder wordt ook de Esplanade onder handen genomen. ,,Dat is nu geen aantrekkelijk plein om te verblijven, dus dat gaan we aantrekkelijker maken. Dat doen we in samenwerking met onze centrumpartners en in overleg met organisatoren van bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival en de triatlon, om dit soort grote evenementen wel te kunnen blijven hosten.”

De drie stranden aan het Weerwater behouden hun functie en worden ook levendiger gemaakt. ,,Zo komt er deze zomer al een speeltoestel op het het Stedenwijkstrandje. Dit was het idee van twee kinderen die hebben meegedaan aan de ideeënwedstrijd Rondje Weerwater. We gaan binnenkort met deze kinderen een speeltoestel uitkiezen.”

Woningbouw

Naast recreatieve voorzieningen wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor extra woningbouw langs het Weerwater. ,,We gaan hiervoor nog dit jaar een stedenbouwkundige verkenning starten”, aldus Herrema. Er wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden voor drijvende woningen tegenover het Flevoziekenhuis. ,,Maar er is wellicht nog meer mogelijk, dat gaan we onderzoeken.”

De wethouders benadrukken dat de gemeente Almere niet alle ideeën zelf kan gaan uitvoeren. ,,Maar we creëren in elk geval de randvoorwaarden, waarna particulieren met initiatieven kunnen komen. Zoals de winnaars van de ideeënwedstrijd. Sommige ideeën waren makkelijk inpasbaar, maar voor andere ideeën zal bijvoorbeeld eerst nog financiering moeten worden gevonden.” Zoals bijvoorbeeld voor de kapel op het water die architect René van Zuuk heeft ontworpen. ,,Verder zijn we bijvoorbeeld ook in gesprek met een partij die een buitenzwembad in het Weerwater wil aanleggen. Kortom, initiatieven zijn van harte welkom. Zie dit als een uitnodiging.”