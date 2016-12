Risico Floriade vier miljoen euro hoger

ALMERE – De risico’s die de gemeente Almere loopt bij de Floriade vallen vier miljoen euro hoger uit dan de geplande zeven miljoen euro. Dat blijkt uit een externe rapportage waarvan de resultaten donderdag naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

In de eerste zogenoemde stoplichtenrapportage die wethouder Tjeerd Herrema op heeft laten stellen blijkt verder dat de programmaorganisatie nog onvoldoende op orde is, er nog onzekerheden bestaan rondom de bijdragen van partners en er nog niet over alle gronden in het gebied beschikt kan worden.

In de rapportage staat dat er één werklijn is waar het licht op rood staat en dat gaat over de organisatie en de regie. Het nog niet hebben van het gebied krijgt de kleur oranje mee en de ontwikkelingen rond het Weerwater, de verbreding van de A6 en de Making of de kleur groen.

Wat betreft de vier miljoen euro aan extra risico’s schrijft college van burgemeester en wethouder aan de gemeenteraad dat er ’beheersmaatregelen nodig zijn om het risicoprofiel te verlagen’.

Het college reseveerde eerder tien miljoen euro voor het hele project en zeven miljoen euro voor eventuele nog te lopen riscico’s.

Na de kerstvakantie wil het college met de raad in gesprek over de eerste rapportage.