Remise voor gehavende badmintonploeg

HAARLEM – Op voorhand had Erik Staats getekend voor een 4-4 gelijkspel tegen Duinwijck, maar toen die eindstand zondagmiddag daadwerkelijk op het scorebord stond, was er toch een lichte teleurstelling bij de badmintoncoach van BV Almere. ,,In onze gretigheid wilden we meer. Er had ook gewoon meer in gezeten vandaag.”

Voor BV Almere en dus Staats was het op voorhand al een lastige week. De afgelopen dagen zag de coach verschillende spelers wegens ziekte afhaken. ,,Eigenlijk kon ik pas een dag van tevoren de definitieve opstelling maken. We konden niet in volle sterkte aantreden, dus moesten we de schade beperken. In dat opzicht is 4-4 een prima uitslag. Duinwijck loopt nu niet op ons in en omdat wij nog een inhaalwedstrijd mogen spelen, staan we er nog steeds goed voor in de Kampioenspoule.”

Die inhaalwedstrijd wordt binnenkort gespeeld tegen Amersfoort. Eigenlijk zou die wedstrijd afgelopen zaterdag gespeeld worden, maar vanwege het winterse weer werd die afgelast. ,,Amersfoort staat nu laatste in de poule en op papier moeten we zeker vijf punten kunnen pakken tegen die ploeg. Als dat gebeurt, staan we bovenaan. Ons hoofddoel is nog steeds bij de eerste drie eindigen en daarmee play-offs halen, maar we gaan natuurlijk ook vol voor de eerste plaats in de poule en daarmee dus rechtstreeks toegang tot de finale om de landstitel.”

Zondagmiddag wonnen de Almeerse badmintonners in ieder geval het mannen- en vrouwendubbel tegen Duinwijck. Vervolgens werd één mannensingle gewonnen, terwijl de ander werd verloren. Beide dames verloren hun singlepartij en tot slot werd er één van de twee gemengde dubbels gewonnen. De ander ging dus verloren. ,,Vooraf hadden we hier voor getekend, maar achteraf gezien hebben we de overwinning laten liggen. Ik sta hier dus met een dubbel gevoel. Toch kan ik niet anders dan tevreden zijn, want we zijn nu nog steeds ongeslagen in de Kampioenspoule.”

Die Kampioenspoule wordt momenteel aangevoerd door DKC. Almere en Duinwijck volgen als respectievelijk tweede en derde, beide ploegen met vijf punten minder dan de koploper. Almere mag dus nog wel een inhaalwedstrijd spelen. Regerend landskampioen Velo staat vierde, Amersfoort vijfde.