Releaseparty debuutalbum Doominoo in De Meester

ALMERE – De 22-jarige Almeerse rapper Dominique ’Doominoo’ Bijpast lanceert op 20 mei zijn debuutalbum 22 Karaat in podium de Meester, met gastoptredens van DRT, Manofias, Sallie E & Gmez en DJ Flex-a-Tone. De avond wordt gehost door oud-stadsrapper Tim Calis.

Nadat Doominoo in 2014 zijn eerste EP Op Zoek uitbracht, heeft hij opnieuw de handen ineen geslagen met producer DoGGz. ,,Na mijn eerste release ben ik eigenlijk meteen weer de studio ingedoken, omdat ik nog steeds vol zat met inspiratie en ik gewoon muziek wilde blijven maken. Na een zware periode heeft dit mij gemotiveerd om dit verder uit te werken in mijn muziek”, zegt Doominoo. ,,Dit debuutalbum reflecteert naar hoe en wie ik ben en hoe ik bepaalde situaties en momenten heb ervaren. De titel staat voor mijn leeftijd en de puurheid van mij als persoon”, zegt Doominoo.

De Almeerse rapper is al jaren bezig met het maken van muziek, maar was zoekende naar een sound die zowel toegankelijk was, als aansloot bij zijn persoon. Samen met producer DoGGz is hij twee jaar bezig geweest met deze zoektocht en al snel hadden ze vervolgens een aantal sterke concepten klaarliggen. ,,Een hele plaat in je eentje is wel leuk, maar diversiteit rijkt de mens”, vindt de Almeerder. Daarom is hij met onder andere rappers Ingi, Logisch, AN, Contrast, zangeres YGraceH en DJ Flex-a-Tone de studio ingedoken. ,,Ons hele idee om een live geluid te creëren vanuit een thuisstudio was voor DoGGz nog wel een uitdaging. Toch is het met behulp van het digitale tijdperk en met gitarist Johnathan Arends goed gelukt om dit te verwezenlijken”, vindt Dominoo.

,,Dominoo is niet alleen een topartiest, maar ook mijn beste vriend en ik kon heel goed anticiperen op wat hij wilde”, vult DoGGz aan. ,,Ik heb de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met dit project. Het voelt ook een beetje raar om nu een punt er achter te kunnen zetten”, aldus de producer.

De fysieke CD is op de releaseparty in podium de Meester te verkrijgen. De avond begint om 20.00 uur en kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop via www.demeesteralmere.nl en 8 euro aan de deur. Het album kan ook worden beluisterd op onder andere Spotify, iTunes en Deezer.