Rekenkamer: Volggroep en dashboard over grondprijzen nodig

ALMERE – Om goed te kunnen weten wat er speelt rond de grond in Almere zou er een volggroep en een dashboard-achtig systeem moeten komen waarmee de gemeenteraad makkelijker kan zien hoe de vork in de steel zit. Dat zijn twee van de meerdere aanbevelingen die de Rekenkamer heeft gedaan in hun onderzoek Grip op grond waarin inzichtelijk is gemaakt hoe de situatie op het moment is.

,,We hebben mede door de crisis de afgelopen jaren ongeveer tweehonderd miljoen euro moeten afschrijven op onze grond die nu op zeshonderd miljoen euro waarde wordt geschat. Dat zijn enorme bedragen, maar hoe werkt dat? Wat kunnen we daar als gemeenteraad aan doen? En hoe zit het nou precies. Dat hebben we onderzocht en dat is heel complex”, licht Chris Jansen, voorzitter van de Rekenkamer toe. ,,We adviseren nu om naast die volggroep inzichtelijk te krijgen wat bepaalde beslissingen voor gevolgen gaan hebben. Om dat te kunnen weten of voorspellen hebben we de hele situatie in Almere bekeken. Dus ook van bijvoorbeeld de kantoren-, huizen en woningmarkt. Dit zodat we ook weten waar we met onze grond eigenlijk mee concurreren en wat de risico’s kunnen zijn als we een beslissing nemen. Dat wisten we niet of in onze ogen onvoldoende.”

Het onderzoek, de aanbevelingen en de reactie van het college van burgemeester en wethouders wordt binnenkort door de gemeenteraad besproken.