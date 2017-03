Regionaal Training Centrum Jeugdzeilen geopend in Almere

ALMERE – Bij Regatta Center Muiderzand in Almere is zondag het Regionaal Training Centrum (RTC) voor jeugdzeilen geopend. Flevolandse talenten worden daar opgeleid naar de nationale top.

Veel Nederlandse topsporters trainen in Nationale Trainingscentra (NTC) waar ze op één locatie fulltime trainen, studeren en wonen. De zeilsport heeft haar NTC in Scheveningen. Om de stap naar topsport te kunnen overbruggen streeft NOC*NSF voor alle sporten ook naar regionale trainingscentra. Jeugdige talenten kunnen daar dicht bij huis intensief trainen onder professionele begeleiding.

Bij het RTC voor jeugdzeilen in Almere wordt getraind in twee wedstrijdklassen: Laser en Optimist. De trainers zijn Sietse-Jan Sietzema en Roelof Bouwmeester. Beiden hebben Olympische ervaring. Naast het trainen is het scouten van talentvolle wedstrijdzeilers ook een belangrijke taak van de trainers.

Het RTC in Almere wordt mogelijk gemaakt door financiering van de provincie Flevoland en de gemeente Almere. In Flevoland zijn ook RTC’s voor triathlon, windsurfen, badminton, handboogschieten en voetbal. Kijk voor meer informatie over topsport in Flevoland op www.topsportflevoland.nl.