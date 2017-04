Regen en wind maken Almeerse tijdrit zwaar

ALMERE – Het waren zaterdagmiddag zware omstandigheden voor de ruim achthonderd tijdrijders die deelnamen aan de Knipscheer Tijdrit Almere. In de polder, tussen Zeewolde en Almere en ter hoogte van de Stichtse Brug, werd er desalniettemin hard gereden.

De uiteindelijke winnaar van de langste afstand (42,8 kilometer, red.) was Remco Grasman. De Emmeloorder won de tijdrit eerder ook al en scherpte twee jaar geleden nog het parcoursrecord aan tot iets boven de 54 minuten. Dit jaar was hij echter sneller dan zijn eigen record, want na 53 minuten en 58 seconden kwam de hardrijder, met een gemiddelde van ruim 47.5 kilometer per uur, over de streep. ,,Ik had eigenlijk nog harder willen rijden, maar onderweg begon het te regenen. Helaas kan ik niet zo goed tegen kou, dus ik blokkeerde. Ik moest echt vechten om het tempo hoog te houden. Dat ik uiteindelijk toch nog sneller ben dan mijn eigen parcoursrecord, is top.”

Vijftig kilometer per uur

De prestatie van Grasman is misschien extra knap omdat hij eind vorig jaar, in november om precies te zijn, kreeg te horen dat hij een longembolie had. ,,Ik dacht dat mijn carrière echt over was. Wonderbaarlijk genoeg ben ik de winter goed doorgekomen en kan ik nog steeds hard fietsen. Twee weken terug deed ik mijn eerste wedstrijd van het seizoen, een korte tijdrit, en toen reed ik al tegen de vijftig kilometer per uur. Toen wist ik dat mijn vorm goed is.” En zijn vorm is goed, zeker als je de tijd van Grasman afzet tegen die van zijn concurrenten. De Duitser Marcus Baranski werd tweede in een tijd van 56.08, de Belg Hans van den Buverie derde in ook 56.08.

Terwijl Grasman zijn verhaal deed, waren er al honderden fietsers gefinisht, maar werd er ook nog gestart. Een teken dat het goed gaat met het evenement, dat dit jaar meer deelnemers trok dan eerdere edities. ,,Daar zijn we trots op”, liet wedstrijdleider Jefry Visser eerder al weten. Die trots komt ook voort uit het feit dat de wedstrijd een internationaal deelnemersveld kende.

Duits scheldkanon

Overigens bleek wel dat het een en ander in de organisatie verbeterd kan worden, toen uitgerekend één van de Duitse deelnemers de verkeerde kant op werd gestuurd. Hij reed na 21 kilometer ongeveer tweehonderd meter te ver door en moest dus keren om zijn weg te kunnen vervolgen. Toeschouwers hoefden geen Duits gestudeerd te hebben om uit zijn geschreeuw op te maken dat hij daar niet blij mee was. Na afloop kon hij er gelukkig wel om lachen. ,,Dat zijn dingen die gebeuren. Maar in het heetst van de strijd kan ik dan aardig pissig reageren.”