Regatta Center Muiderzand wordt Regionaal Training Centrum Zeilen

ALMERE – Het Regatta Center en Jeugdzeilvereniging Muiderzand wordt een Regionaal Training Centrum Zeilen (RTC). De status is door het Watersportverbond en Topsport Flevoland in samenwerking met Sportservice Flevoland toegekend en wordt ondersteund door de provincie en de gemeente.

Het centrum wordt zondag 5 maart officieel geopend en de bedoeling is dat er twintig talentvolle zeilers uit Flevoland en tien tot twintig zeilers uit de omliggende provincies. Daarnaast krijgen andere zeilverenigingen uit Nederland ondersteuning bij het geven van trainingen.

Jeugdzeilvereniging Muiderzand heeft Roelof Bouwmeester, coach van Olympisch gouden medaillewinnaar Marit Bouwmeester, en Sietse-Jan Sietzema aangesteld als talentcoaches voor het RTC. De zeilvereniging en het Regatta Center Muiderzand zitten sinds 2015 op de Marina Muiderzand. ,,We zijn er ontzettend trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen en dan helemaal met twee van zulke toptrainers. We zien onszelf als een sportvereniging en met de hulp van de gemeente en de provincie kunnen we deze trainers aantrekken. Dit is voor ons wel een mijlpaal”, aldus Eddy Chevallier van Regatta Center Muiderzand.