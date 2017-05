Raadslid Hengstman stapt uit VVD-fractie

ALMERE – Rutger Hengstman is uit de gemeenteraadsfractie van de VVD gestapt. Als reden geeft hij op dat hij niet wil liegen en bedriegen voor fractievoorzitter Hilde van Garderen.

,,Mijn vertrouwen kreeg al een knauw nadat een besluit rond het bestemmingsplan voor het gebied De Buitenvaart compleet werd omgedraaid en afgelopen week kwam Van Garderen naar buiten met het bericht dat het besluit om Paul van de Starre (fractie-assistent, red.) uit de fractie te zetten door de hele fractie werd gedragen, maar dat is helemaal niet zo. Het werd ons als een mededeling meegeven en meer niet. Ik weiger te liegen en te bedriegen en dus stap ik op. Dit gaat me te ver”, licht Hengstman zijn besluit toe.

Van Garderen volgde onlangs Miranda Joziasse op als fractievoorzitter. ,,Het heeft voor mij ook niets met de partij te maken. Ik blijf de de standpunten van de partij steunen, maar haar manier van handelen is er één van verdeel en heers en de V van vrijheid is totaal niet meer aanwezig. Het is nog tien maanden tot de verkiezingen, en ik denk dat ik een goede kans had gehad om weer op de lijst te komen, maar voor mij hoeft het zo niet meer.”

Er zijn volgens Hengstman binnenkort verkiezingen voor de nieuwe lijsttrekker van de partij voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar en in een openbare brief roept Hengstman de overige VVD-leden op om daarbij niet op Van Garderen te stemmen. ,,Het ontbreekt Van Garderen aan de voor een fractievoorzitter en lijsttrekker onmisbare kwaliteit om een verbindende factor te zijn”, zo schrijft Hengstman die als zelfstandig raadslid verder gaat.

Van Garderen was nog niet bereikbaar voor commentaar.