Raadslid De Leeuw klapt uit de school over besloten bijeenkomst over Van Rooij

ALMERE – Gemeenteraadslid Johan de Leeuw, fractievoorzitter van AP/OPA, is uit de school geklapt over een bijeenkomst die volgens andere raadsleden vertrouwelijk was. De raadsleden waren vorige week donderdag door griffier Jan-Dirk Pruim uitgenodigd om met burgemeester Franc Weerwind te praten over het dossier van Almeerder Marc van Rooij.

In dat dossier bood het college van burgemeester en wethouders onlangs excuses aan over de manier waarop is omgegaan met de integriteitsklacht van de initiator om de Floriade naar Almere te halen. ,,Er is daar gevraagd hoe we verder willen met dit dossier. Conclusie was dat de meerheid vindt dat er vanuit de gemeente niet verder moet worden gehandeld en dat als Van Rooij het daar niet mee eens is hij maar naar de rechter moet stappen”, aldus De Leeuw over de bespreking.

Andere raadsleden die bevestigen dat er een bijeenkomst gaan willen er niets over kwijt. ,,Dat is vertrouwelijk geweest”, aldus Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter van GroenLinks. ,,Ik had al begrepen dat er iemand naar buiten was getreden. Ik ben namelijk gebeld door Van Rooij, maar ook bij hem heb ik aangegeven dat ik er niets over zeg”, reageert fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV. ,,Klopt. Er is een bespreking geweest en meer zeg ik er niet over”, geeft Marco de Kat, fractievoorzitter van Leefbaar Almere aan.

Volgens De Leeuw is het voor hem echter niet duidelijk dat de bespreking vertrouwelijk en geheim was. ,,Het is redelijk onbetamelijk wat hij doet”, reageert Pruim op de uitspraken van De Leeuw. ,,Of dat gevolgen moet hebben is niet aan mij. Dat is aan de gemeenteraad zelf.”