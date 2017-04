Raadslid De Jong wordt tijdelijk vervangen

ALMERE – Het D66-raadslid Nicole de Jong wordt tijdelijk vervangen door Damar Ismangil. De Jong zit ziek thuis en kan dat niet combineren met het raadswerk.

,,Mijn gezondheid gaat op het moment niet zo denderend en na overleg heb ik besloten om mijn werk tijdelijk even neer te leggen. Ik moet even een stap terug doen”, laat De Jong weten in een reactie.

Ismangil, bij de verkiezingen stond hij tiende op de lijst, wordt waarschijnlijk donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. D66 haalde bij de verkiezingen zes raadszetels.