Raadpleging windmolenpark Pampus online

ALMERE – Bewoners van Almere Poort, Muziekwijk Noord en de Noorderplassen West kunnen vanaf woensdag 12 juli online hun mening geven over de inrichting van windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus.

Er kan gekozen worden uit vijf varianten die tijdens een informatiebijeenkomst in juni door de gemeente Almere en de initiatiefnemers van het windpark zijn gepresenteerd.

Almeerse Wind en Nuon willen gezamenlijk het huidige Windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus vernieuwen. De afgelopen maanden heeft de gemeente samen de initiatiefnemers van het windpark verschillende informatiebijeenkomsten, keukentafelgesprekken en een windsafari georganiseerd om met bewoners uit de Noorderplassen West, Almere Poort en Muziekwijk Noord te praten over de plannen. Hier zijn vijf verschillende opstellingen uitgekomen van 9 tot 11 nieuwe windturbines.

,,Met de uitkomsten van raadpleging die vandaag van start gaat, kunnen wij een goede afweging maken voor de definitieve opstelling”, zo staat in een persbericht van de gemeente. ,,Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de landschappelijke inpassing van de opstelling en de energieopbrengst.” De vijf varianten zijn hier te vinden.

Alle betrokken inwoners krijgen deze week een persoonlijke brief met een inlogcode. Hiermee kunnen zij online hun stem uitbrengen. ,,Mensen die geen computer of internetverbinding hebben, kunnen dinsdag 18 juli tussen 19.30 uur en 21.00 uur in het stadhuis terecht om hun stem uit te brengen. De raadpleging staat open tot 24 juli aanstaande. De verwachting is dat in september 2017 een besluit genomen wordt over de opstelling van het windpark.”

Groene stroom

De nieuwe windmolens blijven staan tot in ieder geval 2035. ,,Het nieuwe windmolenpark gaat, afhankelijk van de gekozen variant, groene stroom produceren voor minstens 22.000 huishoudens: een kwart van de huishoudens in Almere en een toename van bijna 40 procent ten opzichte van het huidige park.”