Raad van State haalt busbaanverbod taxichauffeur onderuit

ALMERE – De gemeente Amsterdam heeft de Almeerse taxichauffeur Theo Molenwijk ten onrechte een verbod opgelegd waarmee hij twee weken lang niet over de busbaan mocht rijden. Dit heeft de Raad van State, waar de 60-jaige zzp’er in november naar toe stapte, woensdag beslist.

Amsterdam trok voor twee weken zijn ontheffing in na een bekeuring van de politie. Die kreeg Molenwijk omdat hij passagiers had laten uitstappen op de busbaan wat streng verboden is. De Raad van State is het eens met deze regel maar vindt dat de gemeente had moeten kijken naar de bijzondere omstandigheden waarin Molenwijk die dag zat.

Hij had zeven Amerikanen in zijn Mercedesbusje zitten die naar de RAI wilden. Zijn taxi zat voortdurend in verkeersopstoppingen terwijl over het trottoir grote groepen mensen in de richting van de RAI liepen. Toen de Amerikanen zagen dat ze hun bestemming bijna hadden bereikt en de taxi niet opschoot stapten ze zelf uit. De Almeerder riep nog dat dat niet mocht maar ze wilden er met alle geweld uit. Omdat Molenwijk niet kon doorrijden met de koffers en ook betaald wilde worden voor de rit werd op straat afgerekend. Een politieagent gaf hem en bekeuring.

De Raad van State wijst erop dat de chauffeur de passagiers niet kon vragen om weer in te stappen want ook instappen op de busbaan is verboden. De chauffeur zint op een schadevergoeding van de gemeente Amsterdam.