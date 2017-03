Raad van bestuur Flevoziekenhuis weer compleet

ALMERE – De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis heeft per 1 april Edo Schubert en per 1 juni Annette Fijn van Draat benoemd als lid van de raad van bestuur. Samen met voorzitter Anita Arts is de raad van bestuur nu weer compleet.

Anita Arts is sinds januari 2013 voorzitter van de raad van bestuur en blijft dat in de nieuwe samenstelling. Zij wordt verantwoordelijk voor strategie en allianties, innovatie, HR en communicatie.

Edo Schubert wordt verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Hij werkt al ruim tien jaar als internist-intensivist op de intensive care van het Flevoziekenhuis en blijft dat gemiddeld twee dagdelen per week doen. Annette Fijn wordt verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en financiën. Zij is op dit moment manager bedrijfsvoering van het Onderwijscentrum en van de divisie Biomedische Genetica van het UMC Utrecht.

Anita Arts kijkt uit naar de samenwerking. „Ik ben blij met de nieuwe collega’s en zie het als een volgende fase. We gaan door met het blijvend verbeteren van onze kwaliteit en veiligheid van zorg en het professionaliseren van onze bedrijfsvoering”, zo meldt zij in een verklaring. „Bovendien willen we meer energie steken in innovatie en de mogelijkheden van technologie en ICT om de zorg voor patiënten nóg beter en eigentijdser te maken.”

Het Flevoziekenhuis kende eerst een raad van bestuur met twee leden. De raad van toezicht besloot na het vertrek van Co’tje Admiraal als lid van de raad van bestuur tot een driehoofdige raad van bestuur. Met deze twee benoemingen is de raad van bestuur weer volledig op sterkte.