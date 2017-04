Raad tevreden met planning, maar blijft verdeeld over stoponderzoek Floriade

ALMERE – De gemeenteraad blijft verdeeld over een mogelijk stoponderzoek in het Plan van Aanpak van de Volggroep Floriade. Leefbaar Almere heeft al enkele weken een motie klaar liggen die oproept om het onderzoek naar wat het kost om te stoppen met de Floriade uit het plan te halen, maar daar is donderdagavond tijdens de politieke markt opnieuw niet over gestemd.

Reden dat de motie nu weer werd aangehouden is dat de ChristenUnie toch eerst wil kijken of er niet een mogelijkheid is om op een andere manier meer te weten te komen over de kosten die al gemaakt zijn rond de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere moet worden gehouden. Roelie Bosch van de ChristenUnie wil onderzoeken of de vragen die de SP eerder had gesteld tot meer antwoorden vanuit het college van burgemeester en wethouders kunnen leiden. Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema had dat vorige week namelijk aangegeven tijdens een debat tussen de SP en Leefbaar. De SP wil die mogelijkheid echter eerst in de fractie bespreken en dus werd stemming rond de motie opnieuw uitgesteld. ,,Ik vind dat prima, maar of het zin heeft weet ik niet. Ons gaat het er om dat de Volggroep niet moet onderzoeken. We horen het wel, maar ik ga de motie uiteindelijk toch echt voorleggen”, aldus De Kat.

Daarmee blijft de raad verdeeld tussen oppositie en coalitie. Iets dat door dit handelen overeind blijft. ,,Maar soms moet je de oppositie iets gunnen en dat doe ik nu. Dat hoort er ook bij”, zo gaf De Kat aan over de situatie. Overigens kondigden de PVV en AP/OPA al aan dat ze een dergelijk onderzoek desnoods zelf gaan bekostigen. De door de raad ingestelde volggroep kent door de verschillen in ieder geval een valse start.

Planning

De gemeenteraad sprak donderdagavond ook met wethouder Herrema over de gevraagde mijlpalenplanning rond het evenement en de woonwijk die er na de Floriade moet overblijven. Meest kritische blijkt ook volgens de wethouder het verkrijgen van de grond om alles op te bouwen. Zo wordt er met Camping Waterhout en de Jachthaven Haddock nog altijd onderhandeld. Voor de camping komt daarnaast ook het vierde onteigeningsvoorstel binnenkort naar de raad. ,,En dit keer is er een voortoets gedaan. Dat kan ik je verzekeren”, zo zei Herrema. De voortoets werd eerder vergeten en dat leverde naast extra vertraging ook een motie van treurnis richting Herrema op die overigens niet werd aangenomen.

Grond rond A6

Tijdens de bespreking kwam echter ook naar voren dat de beschikbaarheid van de grond aan de kant van bedrijfsterrein De Steiger ook nog wel eens voor een probleem zou kunnen zorgen. Die grond rond de A6 is namelijk van Rijkswaterstaat en een consortium aan bedrijven die de snelweg bouwen en het onderhoud verzorgen. ,,We zijn daar wel over in gesprek, maar harde afspraken hebben we nog niet”, gaf Herrema daar over aan.

Verder bestond de planning uit veel schema’s en duidelijk was dat er weinig meer fout mag gaan anders wordt de opening in april 2022 niet gehaald. ,,We moeten inderdaad haast maken en daar is het komende half jaar heel belangrijk in.”

Omdat de raadsleden de planning donderdagavond op deze manier voor de eerste keer zagen wordt er waarschijnlijk volgende maand bij de volgende Stoplichtenrapportage, een document dat Herrema ieder half jaar naar de raad stuurt met een tussenstand van wat goed, niet goed en slecht gaat, verder gesproken.